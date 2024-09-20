الشرطة تحقق بوفاة طفل وجد مشنوقا في رام الله

وطنا اليوم:أفاد شهود عيان بأنه تم العثور صباح الجمعة على صبي يبلغ 10 سنوات معلقا على سارية علم في حي الطيرة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الشهود أنه عثر على الصبي بالقرب من منزل ذويه، فيما فتحت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحقيقا في الحادثة لكشف ملابساتها.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، عُثر عليه “مشنوقًا” في مدينة رام الله.

ولاحقا أصدرت الشرطة الفلسطينية بيانا أوضحت فيه أنه خلال إجراءات التحقيق والبحث والتحري التي قامت بها النيابة العامة والشرطة والأجهزة الامنية برام الله، وبمتابعة الكاميرات في المنطقة تبين بأن الطفل وأثناء اللعب واللهو قام بشنق نفسه.

وناشدت الشرطة الفلسطينية الأهالي ضرورة الانتباه لأطفالهم وتحذيرهم من خطورة بعض الألعاب والسلوكيات التي قد تبدو غير مؤذية في الظاهر، لكنها قد تشكل تهديدًا حقيقيًا على حياتهم.