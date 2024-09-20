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حسان يعتزم التواصل هاتفياً مع أعضاء مجلس النواب

20 سبتمبر 2024
حسان يعتزم التواصل هاتفياً مع أعضاء مجلس النواب

وطنا اليوم:يعتزم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تباعاً وخلال الأيام المقبلة بالتواصل هاتفياً وبشكل شخصي مع أعضاء مجلس النواب، وفقا لما كشفه مصدر حكومي.
وذكر المصدر أن ذلك يأتي لفتح قنوات للتواصل المباشر مع النواب، لتهنئتهم وفتح باب المشاورات قبيل بدء الدورة العادية لمجلس النواب العشرين.
وتسعى الحكومة إلى نيل ثقة مجلس النواب العشرين من خلال التواصل والمشاورات قبيل الخطاب الحكومي، بالتزامن مع افتتاح الدورة العادية
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر قد أكد في رده على كتاب التكليف السامي أن الحكومة “ستحرص على علاقة تعاون أساسها الدّستور مع مجلس الأمة والأحزاب، وستكون حريصة أيضاً على إدامة قنوات للتَّواصل مع جميع الكتل النِّيابيَّة وتعزيز أسس التَّحديث السِّياسي لبناء حياة حزبيَّة برامجية”.


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