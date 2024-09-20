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شركات طيران أجنبية تلغي رحلاتها لإسرائيل بسبب الوضع الأمني

20 سبتمبر 2024
شركات طيران أجنبية تلغي رحلاتها لإسرائيل بسبب الوضع الأمني

وطنا اليوم:ألغت عدة شركات طيران دولية رحلاتها إلى إسرائيل خلال الساعات الأخيرة خشية التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله” بعد “تفجيرات بيجر” في لبنان، الثلاثاء.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن “الخطوط الجوية الفرنسية أوقفت جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل لمدة 48 ساعة، حيث تم إلغاء الرحلات المقررة الأربعاء والخميس بسبب التوتر الأمني”.
وقالت إن الخطوط الجوية الكندية الغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام.
وأضافت: “كما أوقفت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية والخطوط السويسرية وخطوط بروكسل الجوية رحلاتها من وإلى إسرائيل”، دون توضيح مدة التوقف.
وتابعت: “أما الخطوط الجوية البريطانية فقد أعلنت أنها تدرس الأمر (وقف الرحلات لإسرائيل من عدمه)، ولم تتخذ قرارا بهذا الشأن بعد”.
ولفتت هيئة البث إلى أن “شركة ريان إير الإيرلندية سبق أن قررت الأسبوع الماضي إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى مارس/ آذار من العام المقبل على الأقل”.
وأشارت إلى أن شركات الطيران، التي أعلنت إلغاء كاملا لرحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل هي: طيران الهند والخطوط الجوية الأمريكية، والخطوط الإسبانية، والشركة الوطنية الفنلندية Finair، وشركة الطيران الوطنية في هولندا KLM، والخطوط الجوية الكورية.
وأضافت: “أما الشركات التي أعلنت الإلغاء الكامل لرحلاتها من وإلى إسرائيل حتى مارس 2025 فهي: إيزي جيت البريطانية، وكاثي باسيفيك الصينية، ودلتا الأمريكية”.
وتابعت هيئة البث: “بذلك، أصبحت شركة الطيران الإسرائيلية ’إل عال’ هي الوحيدة التي تسير رحلات جوية بين إسرائيل والولايات المتحدة”.


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