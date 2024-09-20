فيديو صادم : قوات الاحتلال تلقي جثامين شهداء من سطح منزل في قباطية

وطنا اليوم:نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، بجثامين شهداء ثلاثة في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وفي التفاصيل، فقد اعتلت قوات الاحتلال سطح أحد المنازل في البلدة مكان استشهاد 3 شبان فلسطينيين، حيث قام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدًا تلو الآخر وإلقائهم من على سطح المنزل.

ومن ثم حملت جرافة عسكرية إسرائيلية الجثامين ونقلتهم قبل احتجازهم.

وقبل ذلك، أجرى جيش الاحتلال عمليات تجريف في محيط المنزل المحاصر.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه ثلاثة شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الاينيرجا، ما أدى لاستشهادهم.

عملية قتل بدم بارد في قباطية

وكان محافظ جنين كمال أبو الرب قد أوضح أن جثامين الشهداء الذين تم رميهم من فوق سطح منزل، “تم قتلهم بدم بارد وبقوا على سطح المنزل لأكثر من سبع ساعات ومن ثم قام أحد الجنود بوضع مادة متفجرة على جسم أحد الشهداء وتفجيره ومن ثم تم سحل جثامين الشهداء ورميهم”.

وأضاف أن سلوك الاحتلال من وراء هكذا جرائم هو أمر مخطط له وهو بث الرعب في صفوف الأطفال والفتيان والنساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح الخميس، حصار بلدة قباطية، مخلفة حتى اللحظة 3 شهداء، و10 إصابات، وحصار طلبة في مدرستين وسط تدمير واسع للبنية التحتية.

وهذا هو الاقتحام الثاني لبلدة قباطية خلال يومين، إذ اقتحمها جيش الاحتلال أمس الأربعاء، وحاصر منزلًا واعتقل مواطنًا فلسطينيًا قبل أن ينسحب.

وباستشهاد الشبان الثلاثة في قباطية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 710 بينهم 160 طفلًا، و10 نساء، و9 مسنين.