بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ذوو الشهيد الجازي: نعتذر لكل من تأثر بالعملية

20 سبتمبر 2024
ذوو الشهيد الجازي: نعتذر لكل من تأثر بالعملية

وطنا اليوم:تتقدم قبيلة الحويطات عامة وذوي الشهيد خاصة بعظيم الشكر والعرفان صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين والدولة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية على جهودها المتواصلة لكل المستجدات التي رافقت استشهاد ابنهم ماهر ذياب الجازي والتي تكللت باستلام جثمان الشهيد ودفنه في مسقط رأسه.
وأكدت القبيلة في بيان ختامي لعزاء الشهيد أصدرته مساء الخميس، أنها ستبقى العمود الفقري وصمام الأمان للأردن والدفاع عنه، والسيف المشرع لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث وجهت القبيلة الشكر لأبناء الأمتين العربية والإسلامية والأحرار في مختلف بقاع العالم على وقوفهم وتضامنهم معنا ومقدرين لهم ذلك مؤكدين أن هذا هو ديدن الشرفاء .
وقدمت القبيلة اعتذارها عن كل ما تسببت له العملية من تأثير على مصالح ومعاملات الأشخاص سواء بإلغاء الحجوزات والفيزا لبعض دول العالم وتأثيرها الاقتصادي والمادي على التجار والمستثمرين، وكما تعتذر لأصحاب الشاحنات المرافقين له في البيان الجمركي ( مصلح العودات، حسين النعيمات ) و لعائلاتهم عما لحقهم من ضرر، مطالبةً بإعادتهم لأهاليهم سالمين، والعذر الشديد عما طال الأهل والأشقاء في فلسطين المحتلة، وقطاع غزة نتيجة تأخر
كما تشكر القبيلة كافة الذين أبدوا استعدادهم بالتبرع المادي لعائلة الشهيد وتؤكد بأنه بحمد الله عائلة الشهيد بأفضل حال من اللّٰه سبحانه وتعالى، لذا تعتذر العائلة عن قبول أي تبرعات من أي جهة كانت، وأنه لا يوجد لدى عائلة الشهيد أي محافظ إلكترونية او حسابات بنكية لهذه الغاية، محذرين في نفس الوقت كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر واستغلال الموقف لمآرب ومصالح شخصية وأنها لن تسمح بذلك أبداً .
واختتمت العائلة بيانها حفظ اللّٰه الأردن آمناً مستقراً


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

19:25

Orange Jordan Launches its Back-to-School Campaign, “Start Now and Don’t Wait, The Fastest Internet is Here”

19:24

أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

19:14

حزب الله يشيع إبراهيم عقيل ويعلن معركة الحساب المفتوح

19:09

نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي

19:06

بيان من الأمن العام حول التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا

16:46

طقس العرب لطلاب المدارس : ارتدوا الملابس الدافئة غدا

16:38

رئيس الأركان: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

16:32

حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

16:25

المكافحة تلقي القبض على 19 تاجراً للمخدرات

16:20

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني السعودي

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024