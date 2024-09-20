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جيش الاحتلال يوجه تعليمات عاجلة للمستوطنين في الشمال والجولان

20 سبتمبر 2024
جيش الاحتلال يوجه تعليمات عاجلة للمستوطنين في الشمال والجولان

وطنا اليوم:بعد تأهّب إسرائيلي في المستوطنات الشمالية طوال ليل أمس تزامناً مع الهجوم الجوي العنيف، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، “إلغاء أوامر تقييد الحركة والتجمّعات الكبيرة التي صدرت مساء أمس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان”.
وقال الجيش الإسرائيلي: “نفّذنا غارات شملت الهجوم على نحو 100 منصة وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان”، لافتاً إلى “استهداف نحو 1000 منصة كانت معدة لإطلاق الصواريخ على الفور باتجاه إسرائيل”.
وتابع الجيش الإسرائيلي قائلاً: “سنواصل العمل على تفكيك البنية التحتية وقدرات حزب الله”.
أمّا في جديد الميدان صباحاً، فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ”سقوط صاروخَين على الأقل في مستوطنة المطلّة على الحدود مع لبنان”، وذلك عقب دوّي صفارات الإنذار في المطلة بالجليل الأعلى.


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