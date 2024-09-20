بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أنباء عن اغتيال شخصية بارزة في العاصمة السورية

20 سبتمبر 2024
أنباء عن اغتيال شخصية بارزة في العاصمة السورية

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام سورية، الجمعة، عن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على العاصمة دمشق، وذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتواصل الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وأشارت منصات سورية إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركبة على طريق مطار دمشق الدولي، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال شخصية بارزة في هجومه على محيط العاصمة السورية.
وتستهدف دولة الاحتلال عبر هجماتها المتكررة على الأراضي السورية، غالبا، عناصر تابعة لحزب الله وقيادات إيرانية، بالإضافة إلى مراكز وتجمعات المجموعات المسلحة الموالية لطهران.
والثلاثاء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عددا من عناصر حزب الله وصلوا إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق، نتيجة تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية كانوا يحملونها، وذلك عقب التفجيرات الواسعة التي شهدتها لبنان وأسفرت عن شهداء وآلاف الجرحى.
وأضاف المرصد، أن عدد الجرحى بلغ 14 شخصا في محافظتي دمشق وريف دمشق، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بـ”حزب الله” اللبناني.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مواقع مختلفة في سوريا لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله منذ عام 2011، الذي شهد بداية اندلاع الأزمة في البلاد جراء القمع النظام الوحشي للثورة الشعبية.
وتكثفت الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ بدء العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

19:25

Orange Jordan Launches its Back-to-School Campaign, “Start Now and Don’t Wait, The Fastest Internet is Here”

19:24

أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

19:14

حزب الله يشيع إبراهيم عقيل ويعلن معركة الحساب المفتوح

19:09

نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي

19:06

بيان من الأمن العام حول التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا

16:46

طقس العرب لطلاب المدارس : ارتدوا الملابس الدافئة غدا

16:38

رئيس الأركان: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

16:32

حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

16:25

المكافحة تلقي القبض على 19 تاجراً للمخدرات

16:20

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني السعودي

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024