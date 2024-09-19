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أميركا لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

20 سبتمبر 2024
أميركا لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

طنا اليوم_ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الخميس أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون حالياً أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.

 

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الخميس أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون حالياً أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.زو

 

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) دون تسميته

م.ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) دون تسميتهم.

 

وقالت واشنطن في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90 بالمئة من الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل


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