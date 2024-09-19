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نصرواين: مجلس النواب قد يطرح الثقة بالحكومة الجديدة

20 سبتمبر 2024
نصرواين: مجلس النواب قد يطرح الثقة بالحكومة الجديدة

وطنا اليوم_كد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصرواين أن مجلس النواب العشرين قد يطرح الثقة بالحكومة أو أحد وزرائها.

 

وفي حديثه لبرنامج مسارات على التلفزيون الأردني، أشار نصرواين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع العلاقة الدستورية بين المجلس والحكومة الجديدة، حيث تسود الحالة السياسية والبرلمانية.

 

ورجح أن يتميز المجلس الجديد بوجود كتل سياسية قوية قادرة على الرقابة، مما قد يؤدي إلى مناقشة الثقة في الحكومة من خلال العمل الجماعي.

 

كما أضاف أن المجلس سيضم كتلًا حزبية ثابتة، مما يعني أن أي تغيير في العضوية قد يؤدي إلى خروج الأعضاء من تلك الكتل.


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