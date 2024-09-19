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مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة القطيشات

منذ دقيقتين
مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة القطيشات

وطنا اليوم_عمان 19 أيلول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة القطيشات، بوفاة عبدالحميد القطيشات ومحمد زهير القطيشات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرة القطيشات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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