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“بعد تقرير ‘وطنا اليوم’: ضريبة الدخل تنجح في إلزام شركات التبغ بالأسعار المقررة”

منذ 3 دقائق
“بعد تقرير ‘وطنا اليوم’: ضريبة الدخل تنجح في إلزام شركات التبغ بالأسعار المقررة”

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_بعدما نشرت “وطنا اليوم” تقريرًا كشف عن عدم التزام شركات التبغ والسجائر في المملكة بالأسعار المقررة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أبدت الشركات استجابة سريعة لتوجيهات مدير عام الدائرة، الدكتور حسام أبو علي.

 

وأعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن توصلها إلى اتفاق مع الشركات للالتزام الكامل بزيادة أسعار السجائر بواقع 100 فلس لكل علبة، كما نص عليه النظام المعدل رقم 62 لسنة 2024 الخاص بالضريبة الخاصة.

 

وقد أصدرت الدائرة كتبًا رسمية تُلزم الشركات بتطبيق الأسعار الجديدة وتعديل جميع الكميات التي بيعت خلال الأسبوع الحالي لتتوافق مع الأسعار المقررة دون أي زيادة إضافية.

كما وجه الدكتور حسام أبو علي في وقت سابق اليوم كتبًا رسمية إلى جميع شركات السجائر، مطالبًا إياها بالالتزام بأسعار السجائر وفقًا لما حددته التعديلات الجديدة، مع توضيح الأسعار السابقة والجديدة لضمان التزام كامل بالقوانين المعمول بها.


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