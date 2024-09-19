وزير الاتصال الحكومي يشيد بنظيره السابق المبيضين

وطنا اليوم:نشر وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أشاد فيها بجهود وزير الاتصال الحكومي السابق، الدكتور مهند مبيضين.

وأعرب المومني عن شكره للدكتور مبيضين على ما قدمه من إنجازات خلال فترة توليه الوزارة، مؤكداً على أهمية ضمان الاستمرارية والمؤسسية في العمل.

وأضاف المومني في تغريدته: “إن العادة الحميدة التي دأب عليها الوزراء مؤخراً بتسليم المهام بشكل مهني، تستحق المأسسة في القطاع العام، لما لها من دور محوري في تعزيز الأداء الحكومي”.