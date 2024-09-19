وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4

وطنا اليوم:استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/4، وصولها إلى مدينة نابلس، أمس الأربعاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في فلسطين.

ورافقت الطواقم الطبية 8 شاحنات تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم كوادر وتخصصات طبية متعددة ومؤهله من ذوي الخبرات والكفاءة العالية.

وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.

وتعامل المستشفى الميداني الأردني نابلس/٣ مع (٣٩٣٧٦) مراجعاً، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ما بين عملية كبرى وصغرى (١٣٩٦) عملية، فيما بلغ مجموع الإجراءات الطبية (٤٧٥١٧) إجراء.

وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/3، قد وصلت إلى أرض الوطن اليوم، بعد أن أنهت مهمتها هناك، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية وقائد اللواء الهاشمي الآلي /51.