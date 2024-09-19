بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

جمعية البنوك : أغلب عقود قروض الأفراد بفوائد ثابتة ولن تتأثر بقرار الخفض

منذ 16 ثانية
جمعية البنوك : أغلب عقود قروض الأفراد بفوائد ثابتة ولن تتأثر بقرار الخفض

وطنا اليوم:قالت جمعية البنوك الأردنية، الخميس، إن البنوك ستعكس نسبة خفض أسعار الفائدة على المقترضين حسب دورية التعديل في العقود، وبحسب انعكاسها على سعر فائدة الإقراض في سوق ما بين البنوك “سعر الفائدة المرجعي”.
وأضافت الجمعية، أن القرار لن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على أقساطهم طيلة الفترة السابقة.
وأشارت إلى أن أغلب العقود بين البنوك في الأردن والمقترضين تتضمن تعديل الفائدة بشكل ربع سنوي وانعكاس تخفيض الفائدة سيكون وقت دورية التعديل.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قد عقدت اجتماعها السادس لهذا العام، إذ قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أيلول 2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:27

ابو عاقولة : يطالب الحكومة الإسراع بوقف او تعليق قرار الضريبة على السيارات

16:07

ابو عاقولة : يطالب الحكومة الإسراع بوقف او تعليق قرار الضريبة على السيارات

16:02

حصان طروادة .. نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل لعملية بيجر حزب الله

15:49

الحكومة تطفي ديونا بقيمة 2.425 مليار دينار منذ بداية العام

15:24

تنقلات بين عدد من قضاة الشرع الشريف (أسماء)

15:15

اعتبارا من الأحد..البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

14:43

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن وأجزاء من بلاد الشام

14:34

فتح موسم صيد الخريف 2024 في الأردن

14:21

3 شهداء برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

14:07

ضريبة السيارات الكهربائية

13:59

ارتفاع حصيلة شهداء تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان

13:54

الأردن يشارك في معرض “توب ريزا” السياحي في فرنسا

وفيات
وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024وفيات الثلاثاء 17-9-2024جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024