ابو عاقولة : يطالب الحكومة الإسراع بوقف او تعليق قرار الضريبة على السيارات

وطنا اليوم:طالب نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الحكومة بالاسراع بتعليق او الغاء نظام الضريبة الخاصة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى.

وبين ابو عاقولة ان اعمال شركات التخليص انخفضت بشكل كبير جدا بسبب قرار الحكومة المفاجئ والذي أضر شركات التخليص العامله والقطاعات الاخرى التي تعمل بالمنطقة الحرة الزرقاء.

واضاف ابو عاقولة ان عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة الزرقاء 157 شركة تخليص تضم 1000 موظف ، مشيرا ان الاستمرار بهذا القرار سيعود على اصحاب الشركات والعاملين بالضرر الكبير.

واكد ابو عاقولة ان التخليص على السيارات التي تعمل على الكهرباء من تاريخ اصدار القرار لم يتجاوز ٢٥٠ سيارة قيمتها اقل من ١٠ الاف دينار والتي لم يشملها القرار الاخير.

وأشار بخصوص السيارات التي تعمل على الكهرباء والتي شملها القرار لم يتم لغاية الآن التخليص على اي مركبة.

علما انه بلغ خلال ٨ أشهر الأولى من العام الحالي التخليص على ٣٢٣٦٠ الف مركبة تعمل على الكهرباء.

وذكر ابو عاقولة ان قطاع التخليص يمر في ظروف صعبة جدا بسبب الظروف المحيطه بالمنطقة والتي أدت إلى انخفاض حجم عملها في كافة المراكز الجمركية.