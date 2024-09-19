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الحكومة تطفي ديونا بقيمة 2.425 مليار دينار منذ بداية العام

منذ 38 ثانية
الحكومة تطفي ديونا بقيمة 2.425 مليار دينار منذ بداية العام

وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أطفأت ديونا مترتبة عليها بقيمة 2.425 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.
وأوضحت البيانات أن حجم الفوائد التي دفعتها الحكومة نتيجة الاستدانة عبر سندات وأذونات خزينة وصلت إلى 712 مليونا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.
وأظهرت أن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة بقيمة 3.450 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز/يوليو من العام الحالي.

– 43.083 مليار دينار إجمالي الدين العام –

البيانات المالية، أظهرت ارتفاعا في إجمالي الدين العام للأردن بما في ذلك الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 43.083 مليار دينار؛ ليشكل ما نسبته 115.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 9.564 مليار دينار حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.


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