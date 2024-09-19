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حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن وأجزاء من بلاد الشام

منذ 37 ثانية
حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن وأجزاء من بلاد الشام

وطنا اليوم:يتزامن يوم الأحد 22-9-2024، بداية فصل الخريف من الناحية الفلكية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتشير التوقعات الجوية إلى أن فرص الأمطار يتوقع بمشيئة الله أن تشمل 12 دولة عربية بينها الاردن.
وبالتفصيل بحسب موقع طقس العرب :

دول المغرب العربي :

تشير التوقعات الجوية أن دول المغرب العربي من المتوقع أن تتأثر يوم الأحد القادم بحالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية متفاوتة الغزارة، تؤثر على أجزاء من شرق وجنوب المغرب وأجزاء عدة من الجزائر خاصة المناطق الشمالية الغربية، كما تطال حالة عدم الاستقرار الجوي بشكل أضعف أجزاء من تونس بينما يتوقع أن تشهد أجزاء من غرب وشمال غرب ليبيا حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي.

شرق المتوسط وبلاد الشام :
يتوقع بمشيئة الله أن تتأثر منطقة شرق المتوسط وبلاد الشام يوم الأحد القادم بكتلة هوائية خريفية، لذا يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويشمل كل من مصر وفلسطين والأردن بالاضافة إلى سوريا ولبنان، وكما يتوقع أن تترافق الكتلة الخريفية مع فرص للأمطار تتركز في الدرجة الأولى على الأجزاء الشمالية الغربية والساحلية من سوريا ولبنان والتي تترافق أحياناً بحدوث الرعد وتساقط البرد، بينما توجد احتمالية أن تطال فرص الأمطار الأجزاء الشمالية من فلسطين والأردن وسواحل مصر، كما تطال فرص الأمطار الرعدية بشكل محدود مناطق أقصى شمال العراق.

شبه الجزيرة العربية :
وقال المتنبئون الجويون في “طقس العرب”، أن فرص الأمطار الرعدية والموسمية يتوقع أن تستمر على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من المملكة العربية السعودية، بينما تتأثر الأجزاء الغربية من اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي تترافق مع هطول الأمطار في بعض المناطق


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