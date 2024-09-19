فتح موسم صيد الخريف 2024 في الأردن

وطنا اليوم:قررت لجنة الاحياء البرية السماح بصيد طائر الحجل والسفرج بواقع طائر واحد من كل نوع لكل صياد مرخص في مناطق الشفا المسموحة يوم الجمعة فقط اعتباراً من تاريخ 20/9- 29/11/2024.

وأقرت السماح بصيد ما مجموعه 10 طيور من أنواع الحمام المختلفة التي تضم أنواع : الحمام الأزرق، الحمام المطوق، الحمام الحمري، في كل رحلة صيد لكل صياد مرخص في مناطق الشفا المسموح فيها الصيد يوم الجمعة فقط اعتباراً من تاريخ 20/9- 29/11/2024.

وأشارت إلى بقاء صيد الحمام حسب ما اعلن سابقاً في مناطق الاغوار المسموحة كل أيام الأسبوع وبواقع 10 طيور من أنواع الحمام الأزرق، الحمام المطوق، الحمام الحمري.

وشكرت الجمعية جميع الصيادين الملتزمين والحريصين على حماية الأنواع البرية ضمن الالتزام بالأعداد والاوقات المحددة.

ودعت الصيادين لاستخدام الموقع الالكتروني

https://lawenforcement.rscn.org.jo/ لإصدار الرخص الالكترونية تسهيلاً لهم