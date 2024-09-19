3 شهداء برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، وأُصيب أربعة آخرون، ظهر الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعملية دهس، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلا في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين الشهداء الثلاثة، وإخراجهم من المنزل المحاصر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، حيث أطلقت النار وصواريخ “الانيرجا” تجاه المنزل المحاصر.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابتين بالرصاص الحي في الكتف والركبة في محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر، وأخريين جراء عملية دعس جيب عسكري لمركبة عمومية.

وأفادت مراسلتنا، بأن عشرات الطلبة أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوب مدرسة أبو الرب، التي حاصرتها مع مدرسة قباطية، مما أثار حالة من الهلع الشديد في صفوف الطلبة والهيئة التدريسية.

وأضافت، أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان، كما أطلقوا الغاز السام المسيل للدموع تجاه عدد من الصحفيين الموجودين للتغطية.

وقال مدير تربية قباطية أحمد جرارعة في اتصال هاتفي إن قرابة 1000 طالب محاصر في المدرستين، فيما جرى إخلاء 8 مدارس من مناطق بعيدة.

وأضاف، أن الاحتلال يحاصر 200 فلسطيني، كانوا داخل مديرية التربية لحظة دخول القوات الخاصة، ومحاصرة محيط مبنى التربية.

وأضاف، أن الوضع خطير جداً، ونحن نحاول تأمين سلامة الطلاب والحفاظ على سلامتهم، من خلال الاتصال المستمر لتأمين خروجهم، مؤكدا أن قوات الاحتلال حولت محيط مدرستي عزت أبو الرب وقباطية الأساسية لساحة حرب، يجري فيها إطلاق صواريخ “اينيرجا”، والرصاص الحي، وقنابل الغاز.