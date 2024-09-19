الأردن يشارك في معرض “توب ريزا” السياحي في فرنسا

وطنا اليوم:شاركت هيئة تنشيط السياحة في معرض “توب ريزا” السياحي الذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس من خلال جناح اردني مميز ، خلال الفترة من 17-19 أيلول الحالي، بمشاركة 18 مكتب سياحة وسفر إضافة الى الملكية الأردنية للطيران وسلطة إقليم البترا وسلطة إقليم العقبة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، إن معرض سوق السفر الفرنسي العالمي “توب ريزا” من أهم المعارض ويمثل فرصة لتنشيط حركة السياحة الفرنسية الوافدة للمملكة وعقد شراكات مع مكاتب السياحة والسفر المحلية ونظيرتها الفرنسية.

وعرض عربيات خلال تواجده في الجناح الأردني، الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى جذب السائح الأجنبي بشكل عام والفرنسي على نحو خاص، متوقعا أن يلقى الجناح الأردني الاهتمام من قبل الصحافة والإعلام الفرنسي.

وأكد أهمية السياحة الأردنية وتميزها وتنوع منتجها في ظل ما يتمتع به من أمن وأمان واستقرار رغم الظروف التي أثرت على السياحة سابقا من تأثيرات وباء كورونا.

وأضاف، إن مشاركة الأردن في هذا المعرض تعد جزءا من جهود المملكة لتعزيز قطاع السياحة وتعريف العالم بتنوعها وأهميتها، حيث يعرض جناح الأردن في المعرض مجموعة من المنتجات والخدمات السياحية التي تعكس التراث الغني للبلاد وطبيعتها الخلابة، بما في ذلك المواقع التاريخية بالإضافة إلى مشاريع السياحة البيئية والمستدامة.

وأشار عربيات الى أن المشاركة في معرض “توب ريزا ” تعتبر فرصة ممتازة لعرض ما يقدمه الأردن من تجارب سياحية فريدة، مؤكدا أننا نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل مع شركاء الصناعة السياحية العالميين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع.

وسيتم على هامش انعقاد المعرض، تنظيم سلسلة من الاجتماعات والندوات بمشاركة خبراء في مجال السياحة لبحث أحدث الاتجاهات والتحديات في القطاع، ما يوفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين.

وأبدى عدد من زوار الجناح الأردني اعجابهم بتصميم المدخل الرئيسي للجناح المستوحى من قوس هادريان بمدينة جرش الأثرية.