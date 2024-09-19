الأوقاف الإسلامية: جولات مشبوهة لمستوطنين اقتحموا الأقصى

وطنا اليوم:اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.