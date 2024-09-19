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البقاعي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية 

منذ 30 دقيقة
البقاعي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية 

وطنا اليوم_انتخب مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2024 المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً للمهندس علاء البطاينة الذي عين مديراً لمكتب جلالة الملك.

كما انتخب مجلس الإدارة المهندس عبد الكريم علاوين نائبا لرئيس مجلس الإدارة، بعد أن تم انتخابه عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 18/09/2024 بشكل مؤقت لحين عرضه على الهيئة العامة لمساهمي الشركة، وذلك لملء المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة.

يذكر أن المهندس البقاعي التحق بعضوية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية في عام 2007، وكان قد ترأس عددا من اللجان في مجلس إدارة الشركة قبل انتخابه نائباً لرئيس المجلس عام 2020، في حين أن المهندس العلاوين بدأ العمل في الشركة منذ عام 1978 ويشغل منذ نهاية عام 2009 موقع الرئيس التنفيذي وشغل عضوية عدد من اللجان في مجلس إدارة الشركة.


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