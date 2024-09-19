مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الأهلية مشاركتها في البرنامج التدريبي الخامس بعنوان “إعداد قادة الذكاء الاصطناعي وحرب المعلومات”، والذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة العقبة للتكنولوجيا في مدينة العقبة خلال الفترة 9-11/9/2024، بمشاركة الطالبين محمد علي الفاعوري وشاكر هشام الغنيمي من كلية تقنية المعلومات.

حيث أقيم المؤتمر برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، والدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة واسعة من 16 دولة عربية وهي: مصر، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، العراق، الكويت، الصومال، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، ليبيا، واليمن.

وخلال الجلسة الختامية، أعرب الدكتور محمد حسن الوشاح، رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، عن سعادته الغامرة باستضافة هذا البرنامج الهام، مشيداً بالتزام المشاركين بالمحاضرات وورش العمل التي قدمت لهم، كما دعاهم إلى مواصلة التميز والسعي نحو تحصيل العلم، مؤكداً أنهم يمثلون مستقبل الأمة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة جامعة عمان الأهلية، وتجهيزهم لتولي أدوار قيادية في المستقبل