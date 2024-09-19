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استقالات جماعية لاكثر من (200) عضو من احد الاحزاب على خليفية نتائج الانتخابات النيابية

منذ 31 ثانية
استقالات جماعية لاكثر من (200) عضو من احد الاحزاب على خليفية نتائج الانتخابات النيابية

وطنا اليوم:من المقرر ان يقدم ما يقارب ( 200 ) عضو استقالتهم من احد الاحزاب وتتوزع هذه الاستقالات بين اعضاء في الامانة العامة للحزب والمكتب السياسي والهيئة العامة ايضا .
هذه الاستقالات سوف تحدث ضجة كبيرة داخل الحزب . وقد تدفع الحزب الى الاسراع في عملية الاندماج مع حزب اخر كان قد اعلن عنها قبل الانتخابات .


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