استقالات جماعية لاكثر من (200) عضو من احد الاحزاب على خليفية نتائج الانتخابات النيابية

وطنا اليوم:من المقرر ان يقدم ما يقارب ( 200 ) عضو استقالتهم من احد الاحزاب وتتوزع هذه الاستقالات بين اعضاء في الامانة العامة للحزب والمكتب السياسي والهيئة العامة ايضا .

هذه الاستقالات سوف تحدث ضجة كبيرة داخل الحزب . وقد تدفع الحزب الى الاسراع في عملية الاندماج مع حزب اخر كان قد اعلن عنها قبل الانتخابات .