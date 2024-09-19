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أبو علي يطالب شركات السجائر الالتزام بالأسعار التي حددتها الضريبة

منذ 43 ثانية
أبو علي يطالب شركات السجائر الالتزام بالأسعار التي حددتها الضريبة

وطنا اليوم:وجه المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الخميس، كتبا رسمية لجميع شركات السجائر في المملكة وطلب فيها من هذه الشركات ضرورة التقيد والالتزام بأسعار أنواع السجائر التي تنتجها هذه الشركات وتم إرفاق أسماء وأنواع هذه المنتجات وأسعارها قبل التعديل والأسعار المقرر الالتزام بها بعد التعديل .
أما بخصوص سجائر التسخين فان قيمة الضريبة الخاصة التي تم فرضها بموجب النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة تتراوح ما بين 450 فلسا و600 فلس .
وطالب أبو علي الشركات والموزعين ضرورة الالتزام التام بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر، علما بأن الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس وكما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر.


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