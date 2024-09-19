البنك الأردني الكويتي وجامعة عمان الأهلية يبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

وطنا اليوم:في إطار تعزيز التعاون المشترك بين والبنك وجامعة عمان الأهلية، استقبل رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني في حرم الجامعة الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي يرافقه رئيس قطاع تنمية الأعمال في البنك السيد زهدي الجيوسي.

وركز اللقاء الذي حضره أيضا نائب رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أنس السعود ومستشارة الرئيس وعميدة الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين. على تعزيز سبل التعاون بين البنك والجامعة، حيث تم مناقشة العديد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تطوير الأنشطة الأكاديمية والبحثية في الجامعة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتميز.

وخلال اللقاء، عبّر الدكتور الحوراني عن تقديره للعلاقة المتميزة التي تجمع الجامعة بالبنك، مؤكداً على أهمية التعاون في مجالات تدعم الأنشطة الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، قدم نائب رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أنس السعود شرحاً مفصلاً عن الإنجازات التي حققتها الجامعة والهادفة إلى رفع سوية الجامعة وتميزها خصوصا في مجال تحقيق معايير الجودة والتصنيفات العالمية، بالإضافة الى تحفيز البحث العلمي وتحديث منظومة متكاملة من التخصصات التي تتوائم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، مؤكداً حرص الجامعة على تسخير جميع إمكانياتها لخدمة طلبتها، وتوفير بيئة تعليمية مثلى تسهم في تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، كما قدم عرضاً عن رؤية الجامعة خلال الخمس السنوات القادمة.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، عن اعتزازه بالعلاقة المتينة التي تجمع البنك بجامعة عمان الأهلية، مؤكداً أن دعم البنك للمبادرات الأكاديمية والبحثية يأتي من منطلق إيمانه بأهمية الاستثمار في التعليم والشباب باعتبارهم عماد المستقبل.

وأوضح البطيخي أن البنك الأردني الكويتي يسعى دائماً إلى تقديم الدعم اللازم لمؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز دورها في تخريج جيل مؤهل ومتمكن يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

ولفت البطيخي إلى أن البنك يضع التعاون مع الجامعة على رأس أولوياته، خصوصا في مجالات التدريب العملي وتطوير المهارات الطلابية، مشيراً إلى أن البنك يسعى إلى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل المزيد من المشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز الابتكار والبحث العلمي. وأوضح أن البنك مستعد لتقديم كل الدعم الممكن للجامعة في مجالات تمويل المبادرات الطلابية والبرامج الأكاديمية المتميزة التي تتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة، مؤكداً على أهمية ربط التعليم النظري بالجانب العملي لتهيئة الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بزيارة بعض مرافق الجامعة مثل: كلية طب الأسنان ومجمع الارينا وقسم العلاج الطبيعي وكلية إدارة الضيافة والسياح