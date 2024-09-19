بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الحبس 3 أشهر لبائع غاز سرق عصفوري كناري

منذ ساعة واحدة
الحبس 3 أشهر لبائع غاز سرق عصفوري كناري

وطنا اليوم:سرق بائع غاز عصفورين من نوع كناري، بينما كان كل عصفور يختبئ بداخل قفصه الخاص، ومتواجد على “برندة ” المطبخ لأحد المنازل في منطقة جنوب عمان.
وحسب كاميرات المراقبة، فإن بائع الغاز تسلل إلى المنزل من خلال باب الكراج الذي كان مفتوحا أصلا، ومن ثم سرق القفصين وسلمهما للمشتكى عليه الثاني.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس السارق والشخص الذي كان بانتظاره مدة 3 أشهر، وذلك بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية؛ نظرا لإسقاط الحق الشخصي في القضية من قبل مالك العصفورين.
وكان صاحب العصفورين لدى خروجه لتفقدهما، تبين له أنهما مسروقان وبمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في منزله، تبين له أن بائع الغاز قد دخل منزله خلسة وسرق القفصين.
وعلى ضوء ما تحتفظ به كاميرات المراقبة لدى منزله، توجه إلى المركز الأمني وقدم الشكوى؛ حيث جرى القبض على بائع الغاز والشخص الذي كان بانتظاره.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان حاكمت المتهمين بجرم السرقة، وقضت بحبسهما مدة 3 أشهر، فيما أعلنت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية براءة المشتكى عليه الذي كان ينتظره لعدم كفاية الأدلة من قبل النيابة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:18

استقالات جماعية لاكثر من (200) عضو من احد الاحزاب على خليفية نتائج الانتخابات النيابية

12:06

الصحة العالمية: الأردن يصبح أول بلد يقضي على الجذام

11:45

أبو علي يطالب شركات السجائر الالتزام بالأسعار التي حددتها الضريبة

11:41

البنك الأردني الكويتي وجامعة عمان الأهلية يبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

11:34

مَـــظـــلـــومٌ دائِــــمًـــــا

11:27

استعدادا للتصعيد.. إسرائيل تدفع بحشود عسكرية على حدود لبنان

11:00

بعد تفجير بيجر حزب الله.. هل باتت هواتفنا خطراً علينا

10:42

حزب الله ينعى 20 مقاتلا قضوا بانفجار أجهزة الاتصال

10:38

وفيات الخميس 19-9-2024

10:31

القسام تعلن عودة العمليات الاستشهادية وتتوعد الاحتلال

10:21

الرفاعي يدعو إلى تجميد قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية

10:15

القبض على شخص قتل والدته وشقيقته في عين الباشا

وفيات
وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024وفيات الثلاثاء 17-9-2024جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024