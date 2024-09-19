اعتقال مواطن إسرائيلي بشبهة التعامل مع إيران

وطنا اليوم:ذكر موقع واللا العبري أنّ جهاز الشاباك والشرطة اعتقلا في آب الماضي مواطن إسرائيلي بشبهة التعامل مع إيران والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين.

وزعم الشاباك والشرطة الإسرائيليّة أن المواطن أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية.

وأوضحا أنّ الإسرائيلي المعتقل هو رجل أعمال أدار علاقات مع جهات إيرانية أثناء وجوده في تركيا، وأنّه دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى بجهات استخباراتية.