ضبط مركبة تسير بسرعة 195 كلم/بالساعة على طريق العدسية

وطنا اليوم:استعرض التقرير المروري اليوم الخميس أبرز جهود الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية بالتزامن مع جاهزية تامة للتعامل مع الحركة العكسية باتجاه المحافظات مع نهاية الأسبوع.

وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة انسيابية ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.

وأضاف أنه تم التعامل خلال 24 ساعة مضت مع حادث تصادم ودهس على طريق المطار نتج عنه إصابتين متوسطتين تم إسعافهم إلى مستشفى النديم و إعاقة للحركة المرورية على المسرب الأيمن من الطريق.

كما تم التعامل مع حادث تصادم على طريق عمان – الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة إضافة إلى تدهور مركبة على طريق المفرق – الزرقاء، واستقرارها داخل الجزيرة الوسطية.

وضبطت مرتبات الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 195 كلم/بالساعة على طريق العدسية – ناعور وتم إجراء المقتضى القانوني بحق السائق، بالإضافة إلى ضبط العديد من المركبات كانت تسير بسرعات عالية من قبل الرقابة الآلية.