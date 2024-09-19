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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بالجليل الأعلى

منذ ساعة واحدة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بالجليل الأعلى

وطنا اليوم:أفادت وسائل تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية بمقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان.
وكان حزب الله اللبناني قال في وقت سابق من صباح اليوم الخميس إن مقاتليه استهدفوا نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى.
في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف مخزن سلاح تابعا لحزب الله في الخيام ومناطق أخرى في جنوب لبنان.
والجليل منطقة جغرافية، تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.


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