آيكوم اليابانية تجري تحقيقا حول انفجارات أجهزة الاتصال في لبنان

وطنا اليوم:قالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية إنه “لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان”.

وأضافت الشركة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا.

وتابعت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.

ونقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس، عندما سئُل عن الانفجارات التي وقعت في لبنان، قوله: “إنه على علم بالتقارير المتعلقة بأجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة لشركة آيكوم وإن الحكومة تجمع المعلومات”.

وقالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية يوم الخميس إنها تنظر في الحقائق المتعلقة بالتقارير الإخبارية التي تحدثت عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها في لبنان.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة أمس الأربعاء في جنوب لبنان، غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم بيجر مخلفا شهداء وإصابات الثلاثاء.

وأظهرت صور لأجهزة الاتصال التي انفجرت لوحة داخلية مكتوب عليها “آيكوم” و”صنع في اليابان”.

وقالت شركة آيكوم المدرجة في بورصة طوكيو في بيان إنها ستنشر معلومات محدثة بشأن الأمر على موقعها الإلكتروني عندما تصبح متاحة.

وأسفرت التفجيرات التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 32 وأصابة أكثر من 3450 لبنانيا.

وكانت شركة جولد أبوللو التايوانية المصنعة لاجهزة “بيجر” قالت يوم الأربعاء إن أجهزة المناداة التي انفجرت في لبنان يوم الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة، وإنما من تصنيع شركة أخرى اسمها بي.إيه.سي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.