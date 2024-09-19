خارجية مصر : جاليتنا في الأردن تمثل جسراً حضارياً يربط بين البلدين

وطنا اليوم:قال نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، إن الجالية المصرية في الأردن تمثل جسراً حضارياً يربط بين البلدين، وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تربط مصر بالأردن.

تصريح السفير نبيل حبشي جاءت خلال زيارته السفارة المصرية في عمّان، مساء اليوم الأربعاء، ولقائه عددا من المصريين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد التزام الدولة المصرية برعاية مصالح المصريين بالخارج، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أحد أولويات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، في ضوء تكليفات القيادة السياسية.

كما استعرض السياسة الخارجية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية الدور الذي يقوم به المصريون في الخارج لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي يقيمون فيها.

وشدد على أهمية تقديم الخدمات القنصلية بأعلى مستويات الجودة والسرعة، تنفيذاً لتوجيهات الوزير، منوهاً إلى استمرار جهود الوزارة لتطوير تلك الخدمات وتحديثها بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج.

واستمع إلى مقترحات وآراء المصريين المقيمين في الأردن حول الخدمات المقدمة لهم من السفارة، مؤكدا حرص الوزارة على دراستها بما يعزز التواصل بين الدولة وأبنائها بالخارج.