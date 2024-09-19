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في التشكيل الحكومي

منذ ساعة واحدة
في التشكيل الحكومي

وطنا اليوم _الدكتور أحمد الشناق_جاءت تشكيلة الحكومة وفق النهج التقليدي القائم على المحاصصة والترضية، وهو النهج الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه من أزمات. التشكيل الحكومي الجديد جاء بعدد كبير من الوزراء، مما أدى إلى تضخم في الحكومة مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة، ويبدو أقرب ما يكون إلى تعديل وزاري أكثر منه حكومة جديدة. كما لم يعكس هذا التشكيل الإرادة الشعبية التي تمخضت عن نتائج الانتخابات النيابية، وهو بعيد كل البعد عن متطلبات التحديث السياسي.

 

إن تحديث النهج في تشكيل الحكومة هو أولى خطوات التحديث السياسي، ويجب أن تكون الحكومة قادرة على تقديم حلول للأزمة الاقتصادية التي تواجه الأردن وتمس حياة المواطنين. يتطلب الوضع الحالي حلولًا سريعة يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع، بالإضافة إلى حلول متوسطة وطويلة المدى لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج.

 

نحن أمام حكومة جديدة، ولكن يبدو أن البلاد تعيش حالة من الاستعصاء السياسي، وهو ما يتراكم مع الاستعصاء الاقتصادي. الأردن يواجه أخطارًا كبيرة تهدد أمنه القومي، أبرزها الأطماع الصهيونية، إضافة إلى تحديات حدودية مفتوحة على جميع الاحتمالات والتي قد تستهدف الأردن في أي وقت.

 


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