معالي محمد المومني.. مسيرة عطاء

بقلم : مريم بسام بني بكار

خبرة عملية طويلة في العمل الحكومي الاردني…سلسلة طويلة من التجارب التي خاضها المومني في مجال السياسة وتقلد العديد من المناصب السياسية والقيادية الادارية والاكاديمية وقد حاز على جائزة أفضل إنجاز أكاديمي في جامعة شمال تكساس.

نال معالي المومني الثقة الملكية بتشكيلة حكومة الدكتور جعفر حسان بتوليه وزيرا للاتصال الحكومي ، وقد سبق وأن تولى منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في الفترة (٢٠١٣ – ٢٠١٨) ووزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية عام ٢٠١٣، وشغل منصب عين في المجلس الثامن والعشرون والمجلس التاسع والعشرون.

معالي المومني وزيراً بصبغة حزبية بالإضافة لمنصب آمين عام حزب الميثاق الوطني حيث كان له دور بارز في هذا الحزب وعمل بديناميكية دقيقة في إدارة هذا الحزب الذي أثبت بصمته الايجابية في جميع أنحاء الاردن وجذب هذا الحزب الذي تحتوي تركيبته على مزيج من الأعضاء البارزين في العمل الحكومي والسياسي والاكاديمي وجميع التخصصات وجزء كبير من فئة الشباب والمرأة الذين يسعون جميعهم لتحقيق رؤية الحزب ” التطوير والتحديث برؤية معاصرة تنتج تنمية مستدامة “وايضاً تطبيق رسالة الحزب” قوة الاردن بالإنجاز والابداع” التي يستمدونها من رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لتحقيق منظومة التحديث بمساراته الثلاث الإداري والسياسي والاقتصادي وتطوير برامج التنمية الشاملة وتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها السياسية والاجتماعية وتعزيز مساهمتها الايجابية في بناء الفرد والمجتمع، وايضاً بناء استراتيجيات للشباب ودعم طاقاتهم بعيدا عن العنصرية والفئوية لتحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم ووطنهم من خلال إتاحة فرص حقيقية وتنفيذها على أرض الواقع واعتماد الحداثة والتطوير ومواكبة التغيرات المعاصرة.