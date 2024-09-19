توقعات بـ انخفاض أسعار المحروقات الشهر القادم

وطنا اليوم_توقع مصدر خاص أن يطرأ انخفاض على اسعار البنزين بنوعيه والديزل في بداية الشهر المقبل.

وقال ذات المصدر أن هناك انخفاضا على أسعار مادتي البنزين 90 و95 بمقدار قرش ونصف للتر الواحد، ليصبح سعر بنزين 90 (0.875) فلس/لتر بدلا من (0.890) فلس/للتر، وبنزين 95 ليصبح ( 1.115) فلسا للتر الواحد بدلا من (1.130) فلس/للتر.

كما توقع المصدر انخفاضا على أسعار الديزل بـمقدار قرشين للتر الواحد ليصبح (0.673) فلس/لتر بدلا من (0.693) فلس/لتر، مشيرا الى توقعات بـ انخفاض وقود الطائرات والكاز، لكن يبقى سعر الكاز ثابتا بقرار من الحكومة حيث سعر الكاز 0.620 للتر، وثبات سعر الغاز على سبعة دنانير لـ الأسطوانة الواحدة.