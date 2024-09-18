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حماس تتحدث عن انتصار مهم للشعب الفلسطيني

منذ 36 ثانية
حماس تتحدث عن انتصار مهم للشعب الفلسطيني

وطنا اليوم_رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في أراضينا المحتلة”.

وقالت إن “قرار الجمعية العامة انتصار مهم لشعبنا وتأكيد على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.

 

وأضافت حماس: “تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبير عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة”.

 

وتابعت: “قرار الجمعية العامة يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله”.

 

وأردفت حماس: “نقدر الدول التي صوتت لصالح القرار وندعوها لمزيد من الإجراءات التي تعزل الكيان الفاشي وتضغط لوقف جرائمه”.


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