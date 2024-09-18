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“لم يتم التخليص” على سيارات كهربائية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف إلى 25 ألفا منذ تعديل الضريبة

منذ 27 دقيقة
“لم يتم التخليص” على سيارات كهربائية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف إلى 25 ألفا منذ تعديل الضريبة

وطنا اليوم_قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، مساء الأربعاء، إنه لم يتم التخليص على السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف إلى 25 ألفا منذ صدور قرار التعديل الضريبي الأخير.

 

وتحدث الرفاعي عن “حالة عزوف” من قبل المواطن عن شراء هذا الفئة من المركبات نظرا لارتفاع قيمة الجمرك عليها. وتم التخليص على 258 سيارة كهربائية منذ بداية الأسبوع الحالي بحسب الرفاعي.

 

 

وعبر عن أمله في أن تعيد حكومة رئيس الوزراء الجديد الجديد جعفر حسان النظر في قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، مشيرا إلى “أثر سلبي” ظهر “سريعا” على المواطن والتاجر وخزينة الدولة.

 

ودعا إلى “تجميد” القرار لـ “فترة معينة” وإعطاء المستثمرين فرصة قبل تطبيقه، وقال “إذا أصرت الحكومة على رفع قيمة الضريبة الخاصة، أن تتخذ قرارها بالتدريج”.

 

والأسبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

 

وبحسب النظام فإن السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها على 10 آلاف دينار نسبة الضريبة الخاصة 10%، والتي تتجاوز 10 آلاف ولا تتجاوز 25 ألف أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.


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