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الاحتلال: حزب الله سيدفع ثمنا أكبر بكل مرحلة

منذ ساعة واحدة
الاحتلال: حزب الله سيدفع ثمنا أكبر بكل مرحلة

وطنا اليوم:صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ تركيز بلاده انتقل إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع بدء ما أسماه مرحلة جديدة، وقال غالانت، في تصريحات لأفراد سلاح الجو في قاعدة رامات ديفيد الجوية ونشرها مكتبه إنّ “محور التركيز يتحرك شمالًا، نقوم بنقل القوات والموارد والطاقة صوب الشمال”.
وفي وقت سابق من الأربعاء، تم نشر الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد قتال استمر لأشهر في قطاع غزة.
وأضاف غالانت: “أعتقد أننا في بداية مرحلة جديدة في هذه الحرب، ونحن بحاجة إلى التكيف. تتطلب هذه الحرب شجاعة كبيرة وتصميما ومثابرة”، وتابع أن أهداف حرب إسرائيل في الشمال “واضحة وبسيطة: إعادة سكان المدن في الشمال إلى منازلهم بأمان”.
واستطرد غالانت “لم ننس (الرهائن) ولم ننس مهامنا في الجنوب. هذا واجبنا ونحن نؤديه في نفس الوقت”.
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنّه “في كل مرحلة من مراحل الحرب سيدفع حزب الله ثمنا أكبر من الذي دفعه بالمرحلة السابقة”، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “سنعيد سكان الشمال إلى بلداتهم بأمان، وهكذا سنفعل”.
كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنه “في كل مرحلة من مراحل الحرب سيدفع حزب الله ثمنا أكبر من الذي دفعه بالمرحلة السابقة”.


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