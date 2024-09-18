زيادة 50 بالمئة.. ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في مصر

وطنا اليوم:رفعت مصر سعر أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي بنسبة 50% اعتبارا من اليوم الأربعاء وذلك بعد أشهر قليلة من آخر زيادة.

وجاء في قرار لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوغراما للمستهلك ارتفع إلى 150 جنيها (3.09 دولارات) مقارنة مع 100 جنيه (2.06 دولار) في مارس/آذار الماضي.

كما ارتفع سعر بيع أسطوانة الغاز سعة 25 كيلوغراما (التجارية) إلى 200 جنيه (4.12 دولارات) مقارنة مع 150 جنيها (3.09 دولارات).

وتعمل مصر على رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتخفيف قيمة الدعم وخفض تكلفة واردات البترول ومنتجاته التي بلغت في الربع الأول من 2024 نحو 3.4 مليارات دولار.

ووضعت مصر خططا لتقليص دعم الوقود مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025.

البنزين

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في يوليو/تموز الماضي قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

ووفقا لما نقلته الصحيفة الرسمية عن وزارة البترول، فقد تمت زيادة أسعار البنزين بنسبة تبلغ 15%، ليصبح:

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات (0.21 دولار).

وكانت هذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد في مارس/آذار الماضي، وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وقدّر صندوق النقد في أبريل/نيسان الماضي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) في 2024-2025.