المومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة الاردنية

وطنا اليوم:قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء الموافق للثَّامن عشر من أيلول 2024 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تشكيل اللجان الوزارية.

كما قرر المجلس، تشكيل لجانه الوزارية المنبثقة عنه وهي: الفريق الاقتصادي ولجنة التنمية الاقتصادية، لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، واللجنة القانونية.

أيضا قرر المجلس تسمية وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ناطقا رسميا باسم الحكومة.