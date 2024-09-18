بن سلمان: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية

وطنا اليوم:أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أن المملكة العربية “لن تقيم” علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وقال بن سلمان، وهو رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، إن القضية الفلسطينية “نجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة”.

وأضاف “لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.