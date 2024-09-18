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ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك 

منذ ساعة واحدة
ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك 

وطنا اليوم_كتب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط تغريدة على حسابه الرسمي على منصة x قال فيها:

“كان مهماً للغاية ان تجتمع اللجنة الوزارية العربية الاسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لإنهاء العدوان علي #غزة مع جلالة الملك عبد الله الثاني في #عمان صباح اليوم”.

 واضاف “استمعنا الي تقييم جلالته للوضع في المنطقة ومخاطره الكبري. الشرق الاوسط يمر بمرحلة دقيقة و #الأردن يواجه تحديات خارجية ضخمة في ضوء السلوك الاسرائيلي العدواني والمتهور والذي يمكن ان يدفع المنطقة الي صدام عسكري موسع سيكون وبالاً علي الجميع”.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية “متضامنون مع الأردن ولن تتوقف مساعينا السياسية لوقف تلك الحرب الإجرامية”.


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