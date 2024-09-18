مستشفى الجامعة الأردنيّة يُطلق مبادرات لتحسين الرعاية الصحية في يوم التغيير

وطنا اليوم_برعاية سموّ الأميرة منى الحسين المعظمة وضمن مُبادرة يوم التّغيير التي أطلقها مجلس اعتماد المؤسّسات الصحيّ (HCAC) للعام الحادي عشر على التوالي والذي يأتي هذا العام تحت شعار “تشخيصك أولاً… سلامتك دائمًا” انطلقت في مستشفى الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء، مجموعة من المُبادرات الجماعية والفرديّة على المستوى الصحي والتي تهدف إلى تحفيز العاملين خارج إطار عملهم اليومي المتكرر، نحو تقديم الأفضل في الرعاية الصحية من خلال أنشطة وفعاليات ريادية ومبتكرة الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، ونفّذها عدد من كوادر الجسم الطبي والتمريضي والإداري والفني والمساند في مساعٍ حثيثة لإيجاد نوع من التغيير الإيجابي.

وبدأت هذه المبادرات بتعهّد مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، بالعمل الجاد والسعي المتواصل في سبيل التزام الكوادر الصحية بخطوات التشخيص الدقيق خلال رحلته العلاجية والتي تتضمن أخذ السيرة المرضية الأولى، الفحص السريري والفحوصات المخبرية والشعاعية وصولاً لخطة علاجيّة سليمة ومتكاملة تضمن حصول رعاية صحيّة فُضلى، داعياً كافة كوادر المستشفى بأن تستمر هذه المبادرة ليكون التغيير للأفضل في كافة أيام العمل ثقافةً وممارسة.

واشتمل هذا اليوم على مجموعة من المُبادرات التي قدمتها مختلف دوائر المستشفى، إذ قدّمت دائرة الصيدلة مبادرة حملت عنوان “فهمك لدوائك… يُساهم في شفائك” هدفت إلى عمل الملائمة الدوائية اللازمة لكافة المرضى بما يتناسب مع تشخيص حالتهم المرضيّة والتواصل مع الكوادر الطبية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم بالإضافة إلى توعية المرضى حول أدويتهم من حيث الاسم والاستخدامات والآثار الجانبية، وتمثّلت مبادرة دائرة المختبرات والطب الشرعي بتقديم شرح مختصر حول أحدث الطرق العلميّة التي تم استحداثها في الدائرة مؤخرًا لتشخيص الأمراض على مستوى الجينات من خلال بروشورات توضيحية، وتمحورت مبادرة مكتب الجودة ومراقبة النوعية بالتعاون مع طلبة كلية الطب في الجامعة الأردنية حول زيادة وعي مراجعي العيادات الخارجية بأهمية التشاركية بتبادل المعلومات بينهم وبين الطبيب بالإضافة إلى توعيتهم حول أهمية إجراء الفحوصات الدورية باعتبارها خطوة مهمة نحو حياة أكثر أمانًأ، بينما قدمت أخصائيّة الصحة والسلامة المهنية في المستشفى مبادرة هدفت إلى رفع الوعي لدى الكوادر الطبية، والتبليغ عن الحوادث العرضية خلال مرحلة التشخيص الطبي من خلال تفعيل Reporting system)) وتغيير بعض المفاهيم الخاصة بسلامة المرضى بإنشاء وخلق مفهوم “ثقافة عادلة” في المستشفى، وتعهدت شعبة التغذية بتقديم غذاء صحي ومتوزان للمرضى على أسرّة الشفاء يتناسب مع التشخيص السليم لحالتهم الصحية بالإضافة إلى عمل فحص (In body test) للمرضى بالتعاون مع شركة (Abbott) ، كما قدمت دائرة طب التأهيل بالتعاون مع جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ومكتب الجودة واحتفالاً باليوم العالمي للعلاج الطبيعي بروشورات توعويّة تتعلق بدور العلاج الطبيعي في عملية التقييم والعلاج السليم لحالات آلام أسفل الظهر، وتحت شعار “لأهميتك سيدتي ولأنكِ أولويّتنا” تعهدت وحدة تصوير الثدي بإعطاء مواعيد قريبة بما يتماشى مع حالة المريضة، وإصدار التقارير بأسرع وقت ممكن؛ ليُصار إلى تحويلها للجهة المعنية والتنسيق المباشر مع قسم جراحة الثدي حال احتاجت المريضة إلى إجراء خزعة في مدة أقصاها (3) أسابيع.

وقدّمت دائرة التمريض مجموعة من المبادرات، التي بدأت فيديو توعوي حول أهمية مراجعة طبيب الاختصاص واستقاء المعلومة الصحيحة التي تُفيد في رحلة علاجه وتشخيصه بشكل دقيق قدمه فريق التدريب السريري التمريضي الداخلي، تلاه إطلاق مبادرة تطوير نظام تصنيف المرضى واستحداث تصنيف خاص بمرضى الذبحات الصدرية للوصول إلى أسرع تشخيص للمرضى في دائرة الطوارئ بما يضمن سلامة المرضى وإعطائهم الأولوية في تقديم العلاج بالإضافة إلى عمل بطاقات توضيحية للمرضى عبر تقنية (QR code) توضح مستوى التصنيف وما يترتّب عليه من انتظار وإجراءات، كما تضمنت المبادرات التعهد بتعريف المرضى والكادر الطبي بكيفية احتساب مقياس القلق والاكتئاب عند المرضى بهدف التشخيص المبكر لحالات الاكتئاب وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للحفاظ على سلامة وصحة المريض النفسية، وقدّم فريق التدريب السريري التمريضي شهادات تقديرية “شهادة الطفل البطل”؛ لتعزيز الثقافة والفهم لدى الأطفال المرضى حول الإجراءات التشخيصية من خلال تقدير شجاعتهم، وقّدم الفريق أيضًا وبالتعاون مع وحدة العناية الحثيثة للقلب كتيّبًا توعويًّا لمرضى الوحدة بعنوان “دليلك للإجراءات التشخيصية في وحدة العناية بالقلب… تشخيصك أولاً سلامتك دائمًا”.

وقدّمت عيادة العيون وبالتعاون مع شركة أوركيديا بروشورات توعويّة لمراجعي العيادة حول ارتفاع ضغط العين والجولكوما وجفاف وحساسية العيون وأهمية مراجعة الطبيب للوصول إلى التشخيص الدقيق وبالتالي الحصول على العلاج المناسب وتم توزيع قطرات للعين خلال الفعالية، فيما قدمت عيادة النسائية شرحًا للسيدات حول أهمية عمل مسحة عنق الرحم ودورها في الوصول للتشخيص الدقيق، وتمحورت مبادرة عيادة طب التأهيل حول توعية مراجعي العيادة بمشاكل المفاصل الأكثر تداولاً مثل القدم الخمصي والكوع التنسي وتيبُّس الكتف وبعض الأساليب العلاجية المستخدمة في العيادة وأهمية الفحص السريري للوصول إلى تشخيص دقيق وبالتالي خطة علاج مناسبة، وتضمّن تعهد دائرة طب الأسنان تقديم التوعية للمراجعين حول أهمية مراجعة الطبيب بشكل دوري للتشخيص السليم والصحيح.

وتعهّد قسم العمليات بتطبيق سياسة “Safety Checklist” بالطريقة الصحيحة بالإضافة إلى توزيع بروشورات حول معيقات التشخيص التي تتوزع ما بين ثقافية واقتصادية وإمكانيات صحية واجتماعية ومعرفية وبيان أهمية التواصل مع مقدم الرعاية الصحية لتجاوز هذه المعيقات، وقدّم قسم رعاية الحوامل تثقيفًا مرئيًّا وسمعيًّا للمرضى حول الفحوصات الطبية والإجراءات التشخيصية التي يتم إجرائها للأم والجنين بإشراك المرضى والكادر الطبي.