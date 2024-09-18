تجار اربد : شركات الدخان ترفض الالتزام بتسعيرة حكومة الخصاونة لباكيت الدخان

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أفاد اصحاب محل تجارية في محافظة إربد لوطنا اليوم، بأن تجار التبغ في المنطقة لم يلتزموا بالتسعيرة التي حددتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة قبيل استقالتها.

فقد قررت الحكومة زيادة سعر باكيت الدخان بمقدار 10 قروش، لكن بعض التجار في إربد اشتكوا من أنهم أجبروا على رفع السعر بمقدار 25 قرشًا نتيجه عدم تقيد اصحاب شركات التبغ بالتسعيرة الحكومية وان ازمة الدخان حصلت بناءً على طلب شركات التبغ والموزعين بعدم الالتزام بلائحة الاسعار المعلن عنها من الحكومة .

وأشار التجار لوطنا اليوم ،إلى أنهم تواصلوا مع رقم الشكاوى الخاص بدائرة ضريبة الدخل بشأن هذه المشكلة، ولكنهم ما زالوا يواجهون صعوبة في إقناع شركات التبغ بالتقيد بالتسعيرة الحكومية.

من جانبه، أكد مصدر رسمي في دائرة ضريبة الدخل أن جميع الشكاوى التي تم تقديمها قد حُوّلت إلى دائرة المكافحة للتعامل معها. وأوضح المصدر أن الدائرة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق.

ومع ذلك، لم يُعلن بعد عن تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها أو ما إذا كانت هناك مخالفات قد تم تحريرها بحق التجار غير الملتزمين بالتسعيرة.