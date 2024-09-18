تحسباً لحرب أوسع.. إسرائيل تنقل الفرقة 98 من غزة شمالاً

وطنا اليوم:قرر الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، نقل الفرقة 98 إلى الحدود الشمالية، في إطار التأهب لردّ من حزب الله على واقعة تفجير آلاف من أجهزة “بيجر”، فيما ألغت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل.

حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تقرر نقل فرقة 98 إلى الحدود الشمالية، بعد أن كان من المقرر أن تواصل قتالها بقطاع غزة، في إطار حالة الاستنفار القصوى.

فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “الجيش الإسرائيلي يستعد للرد، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تعمل حالياً على تقييم الوضع على الحدود الشمالية.

إلى ذلك قدمت القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي خططاً عملياتية لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، بما في ذلك توغل بري محتمل في لبنان إذا تصاعدت الحرب.

وتشمل الخطط إنشاء منطقة عازلة أمنية عبر الحدود لتحييد تهديد حزب الله للتجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة.

وسبق لهيئة البث العبرية أن أشارت، مساء الثلاثاء، إلى “رفع حالة التأهب في إسرائيل حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب وأيضا بعد اغتيال رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر قبل نحو شهرين”.

وقالت: “تكثف قيادة الجبهة الداخلية نشر رجالها في منطقة حيفا (شمال)، وصدرت تعليمات للسلطات المحلية في المنطقة بتحديث الإجراءات والتأكد من الاستعداد لاحتمال التصعيد، وفي الوقت نفسه تم تأكيد أنه حاليا لا تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية”.

ومنذ أيام يدفع نتنياهو بقوة نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة “حزب الله”، تحت وطأة ضغوط داخلية جراء استمرار قصف الحزب لمواقع عسكرية إسرائيلية.

شركات عالمية تلغي رحلاتها لإسرائيل

في سياق متصل، ألغت عدة شركات طيران دولية رحلاتها إلى إسرائيل خلال الساعات الأخيرة خشية التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله” بعد “تفجيرات بيجر” في لبنان، الثلاثاء.

حيث قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأربعاء، إن “الخطوط الجوية الفرنسية أوقفت جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل لمدة 48 ساعة، حيث تم إلغاء الرحلات المقررة الأربعاء والخميس بسبب التوتر الأمني”.

كما أوقفت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية والخطوط السويسرية وخطوط بروكسل الجوية رحلاتها من وإلى إسرائيل.

أما الخطوط الجوية البريطانية فقد أعلنت أنها تدرس الأمر (وقف الرحلات لإسرائيل من عدمه)، ولم تتخذ قرارا بهذا الشأن بعد.

وسبق أن قررت شركة ريان إير الإيرلندية الأسبوع الماضي إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى مارس/ آذار من العام المقبل على الأقل.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن شركات الطيران، التي أعلنت إلغاء كاملا لرحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل هي: طيران الهند، وطيران كندا، والخطوط الجوية الأمريكية، والخطوط الإسبانية، والشركة الوطنية الفنلندية Finair، وشركة الطيران الوطنية في هولندا KLM، والخطوط الجوية الكورية.

وأضافت: “أما الشركات التي أعلنت الإلغاء الكامل لرحلاتها من وإلى إسرائيل حتى مارس 2025 فهي: إيزي جيت البريطانية، وكاثي باسيفيك الصينية، ودلتا الأمريكية”.

وتابعت هيئة البث: “بذلك، أصبحت شركة الطيران الإسرائيلية ‘إل عال’ هي الوحيدة التي تُسيّر رحلات جوية بين إسرائيل والولايات المتحدة”.