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الدخل والمبيعات تضبط مخالفين بزيادة أسعار السجائر أكثر من 100 فلس

منذ 29 ثانية
الدخل والمبيعات تضبط مخالفين بزيادة أسعار السجائر أكثر من 100 فلس

وطنا اليوم:قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال كوادر مديرية مكافحة التهرب الضريبي بضبط بعض المحال والمنشأت التي قامت بزيادة أسعار علب السجائر أكثر من 100 فلس ومخالفتها لما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة الذي حدد الزيادة على أسعار علب السجائر ب 100 فلس فقط لكل علبة سجائر.
وأوضحت الدائرة انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم امس خاطبت الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام التام بما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر.
كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر.


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