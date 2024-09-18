حسان للوزراء: عليكم أن تدركوا أنَّ كلَّ ساعة عمل هي حق عليكم للوطن

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان للوزراء في أول اجتماع للحكومة بعد أداء اليمين الدِّستوريَّة اليوم الأربعاء: “عليكم أن تدركوا أنَّ كلَّ ساعة عمل هي حق عليكم للوطن، فلا تُقصِّروا بدقيقة واحدة، وذلك في جلسات مجلس الوزراء”.

وأضاف حسان: “الميدان هو ساحة العمل الرَّئيسة لنا، والتَّفاعل المستمر مع المواطن يجب أن يعلِّمنا كل يوم دروساً نعكسها في برامجنا ونطوِّرها في خدمته”.

وتابع: “سيعقد مجلس الوزراء اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات؛ ليقوم الفريق الوزاري بعد ذلك بمتابعة احتياجات المحافظة وقطاعاتها، والتَّفاعل مع مواطنيها”.

وتابع: “سألتزم شخصيَّاً بالتَّوجيه الملكي، وسأكون حاضراً في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيَّماتنا أسبوعياً، للاطلاع بشكل مباشر على الاحتياجات والمطالب لتقديم الحلول السريعة لبعضها”.

وأردف: خلوة وزارية تشمل الأمناء العامين في الوزارات، السبت المقبل؛ لتنظيم عملنا ضمن منظومة لقياس الأداء وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وفي إطار برامج التحديث الاقتصادي والإداري وكتاب التَّكليف السَّامي.

وقال: الإعداد للقاءات دوريَّة مع المعنيين من القطاع الخاص في إعداد رؤية التَّحديث الاقتصادي في مختلف قطاعاتها؛ حتى نضمن التَّطوير المستمرّ للبرامج التَّنفيذيَّة لهذه الرُّؤية.

وأضاف حسَّان: لا أسألكم المستحيل، بل أطلب منكم العمل بلا كلل؛ لتحقيق كلِّ ما يمكن إنجازه في كلِّ يوم، وفي كلِّ ساعة، بلا تأخير أو تردُّد؛ فهذا حقٌّ لكل مواطن علينا، ونحن جميعاً مساءلون أمام شعبنا وأمام جلالة الملك.