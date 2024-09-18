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أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يلتقي وفداً ماليزياً

منذ 31 ثانية
أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يلتقي وفداً ماليزياً

وطنا اليوم:التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي وفداً ماليزياً من موظفي وزارة التعليم العالي الماليزية، وعدد من الجامعات الماليزية الكبرى ، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين،وقد تم خلال اللقاء بحث سبل توسيع برامج التبادل الطلابي والأكاديمي والبحث العلمي المشترك بين المؤسسات التعليمية في كل من الأردن وماليزيا.
وقد أكد الدبعي خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية بين الأردن وماليزيا في المجال الأكاديمي، مشيراً إلى حرص المملكة على تعزيز الشراكات مع الجامعات الماليزية في مجالات التكنولوجيا، العلوم التطبيقية، والبحث العلمي ، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من المواضيع التي تعنى بتسهيل عملية قبول الطلاب الماليزيين في الجامعات الأردنية والعكس، وأشاد الجانبان بالعلاقات القائمة بين البلدين وأعربا عن أملهما في أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتجدر الإشارة إلى وجود (1800) طالباً وطالبة من الجنسية الماليزية يدرسون حالياً في الجامعات الأردنية ، بالإضافة إلى (520) طالباً وطالبة مستجدين سيلتحقون بالجامعات الأردنية خلال العام الجامعي القادم 2024/ 2025 .


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