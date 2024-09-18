الصفدي: إلغاء اتفاقية السلام لن يخدم الأردن وفلسطين

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن إسرائيل تدفع المنطقة كلها إلى هاوية حرب إقليمية.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش اجتماع لجنة عربية إسلامية بشأن وقف الحرب على غزة الذي استضافه الأردن اليوم الأربعاء، إن التصعيد الإسرائيلي مستمر وخطره كبير ونتصدى له بكل إمكانياتنا.

وشدد أن على العالم كله أن يتحرك فورا لأن يلجم العدوانية الإسرائيلية.

وبين أن كل ما نعتقد أنه يخدم هدفنا لوقف العدوان على غزة هو على الطاولة.

ولفت إلى أنه لا نعتقد أن إلغاء اتفاقية السلام سيخدم فلسطين والأردن.

وأشار الصفدي إلى أنه “لا نعتقد أن إلغاء اتفاقية السلام سيخدم الأردن وفلسطين، ونوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني”.

ولقت إلى أن هنالك دول اعترفت بدولة فلسطين وسيكون هنالك اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وشدد على أن أمن الأردن وسيادته واستقراره وحدوده خطوط حمراء سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به لحمايتها.