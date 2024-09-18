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9 وزراء يحملون حقيبة وزارية لأول مرة .. اسماء

منذ ساعة واحدة
9 وزراء يحملون حقيبة وزارية لأول مرة .. اسماء

وطنا اليوم:دخل في مجلس الوزراء في حكومة جعفر حسّان 9 وزراء يستلمون الحقيبة الوزارة لأول مرة، بعد صدور الإدارة الملكية لتشكيل الحكومة الجديدة، الأربعاء.
والوزراء الجدد؛ هم عبد الحكيم شبلي العتوم وزيرا للمالية، وسامي سميرات وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، وعبد المنعم العودات وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
ودخل وزيرا لأول مرة أيضا؛ مصطفى الرواشدة وزيرا للثقافة، وعبدالله نوفان العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وخير أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام، وخالد البكار وزيراً للعمل، ويزن شديفات وزيرا للشباب، وفياض القضاة وزير دولة للشؤون القانونية.


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